Caso de los ERE
Condenan a 4 años de cárcel al exdirector de Trabajo de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza del caso de los ERE
La sentencia lo considera autor de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y lo condena también a pagar 682.598 euros
EFE
Sevilla
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera ha sido condenado a cuatro años y un mes de cárcel en una pieza separada del caso de los ERE fraudulentos por las ayudas a extrabajadores de la empresa Fertiberia.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla lo considera autor de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y lo condena también a pagar 682.598 euros, la cantidad que corresponde a las ayudas fraudulentas a 14 extrabajadores de Fertiberia.
El tribunal absuelve de dichos delitos a un exdirigente de CCOO y a este sindicato como responsable civil subsidiario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Muere una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Cuatro personas huyen de un coche que se ha incendiado en plena carretera en Castelló
- Nueva oferta de empleo de Amazon en Onda: Todos los detalles
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros