Caso de los ERE

Condenan a 4 años de cárcel al exdirector de Trabajo de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza del caso de los ERE

La sentencia lo considera autor de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y lo condena también a pagar 682.598 euros

El exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

El exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. / EP

EFE

Sevilla

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera ha sido condenado a cuatro años y un mes de cárcel en una pieza separada del caso de los ERE fraudulentos por las ayudas a extrabajadores de la empresa Fertiberia.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla lo considera autor de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y lo condena también a pagar 682.598 euros, la cantidad que corresponde a las ayudas fraudulentas a 14 extrabajadores de Fertiberia.

El tribunal absuelve de dichos delitos a un exdirigente de CCOO y a este sindicato como responsable civil subsidiario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

