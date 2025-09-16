El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa

La investigación sobre el rescate de Air Europa en 2020 da un paso más. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de La Moncloa a investigar la actuación en esa operación del mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un organismo que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que es titular el socialista Óscar López, el antiguo jefe de gabinete de Sánchez.

El rescate de la aerolínea, aprobado por el Consejo de Ministros en plena pandemia por valor de 475 millones de euros, ha estado en los últimos años en el centro de la polémica, sobre todo a raíz del estallido del caso de Begoña Gómez, la mujer del jefe del Ejecutivo, a la que el juez de Madrid Juan Carlos Peinado investiga por la comisión de varios presuntos delitos relacionados con su actividad comercial durante los siete años que ha residido en La Moncloa. Sin embargo, el propio magistrado ha recibido varios varapalos por relacionar a Gómez con el rescate, una posibilidad que excluyó expresamente el pasado mayo la Audiencia Provincial de Madrid en una resolución. Un año antes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había descartado igualmente esa posibilidad en un extenso informe.

Sin embargo, el PP ha apuntado en varias ocasiones en esa dirección, apoyándose en la relación que existía entre Gómez y el entonces CEO de Globalia (propietaria de Air Europa) Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, Juan José Hidalgo. Y también en que trascendiera que en septiembre de 2020, poco tiempo antes de que se aprobase definitivamente el rescate, el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, le comunicase a la mano derecha del exministro José Luis Ábalos que Javier Hidalgo estaba "jodido, muy jodido" a lo que añadía que "se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".

Aldama, Hidalgo y Wakalua

De Aldama e Hidalgo eran amigos y socios y mantuvieron algunos encuentros con Gómez que el PSOE comenzó minimizando, hablando de que solo se habían encontrado en "ferias y congresos", si bien más tarde trascendió que, por ejemplo, Gómez e Hidalgo mantuvieron una reunión en el despacho del segundo en Globalia en el verano de 2020, en plena negociación del rescate. El interés de Gómez era obtener patrocinios que decidía Hidalgo para sus actividades de cooperación, fundamentalmente a través de Wakalua, una filial de Globalia dedicada a la innovación turística.

La operación para salvar financieramente a Air Europa, similar a la que se llevó a cabo con otras compañías aéreas en otros países tras las pérdidas económicas que sufrieron por el brusco parón de su actividad, ha sido defendida siempre por el Gobierno con dos argumentos. El primero, que se trataba de "salvar" los miles de puestos de trabajo de la compañía, y el segundo que el rescate no fue a fondo perdido, sino mediante un crédito del que ya se ha devuelto una importante parte un lustro después de la operación.

Fuentes del Ejecutivo minimizan esta decisión del TSJM, ya que consideran que la resolución del alto tribunal madrileño se produce simplemente porque ha transcurrido un determinado periodo de tiempo desde otra resolución anterior en el mismo sentido, sin que el propio Gobierno haya presentado recurso. Lo que presumiblemente anticipa que la Oficina de Conflicto de Intereses volverá a resolver exonerando a Sánchez de toda responsabilidad.