El PP considera probado el conflicto de intereses de Sánchez en el rescate de Air Europa tras el cierre del expediente

El Partido Popular (PP) considera acreditado que existió un conflicto de intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de Air Europa en 2020, al estar entonces su mujer, Begoña Gómez, a sueldo de una filiar del Instituto de Empresa (IE), el África Center, que recibía financiación de Wakalua, el centro de innovación turística de Globalia, el holding que controlaba la aerolínea y cuyo CEO era Javier Hidalgo. La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, en conversación informal con los periodistas este miércoles en el Congreso de los Diputados, anunció que pedirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que siga adelante con el incidente de ejecución sobre la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses, que a su juicio ha demostrado no ser un organismo independiente, sino uno colonizado por el Ejecutivo para proteger al presidente.

Gamarra no descartó otras acciones eventuales que vayan contra lo que considera una actuación impropia del órgano que depende del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, cuyo titular es el socialista Óscar López. Pese a todo, Gamarra afirmó que aunque tardía e incompleta la resolución de la Oficina acredita que en 2020, el mismo año del rescate, Gómez estaba dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social como asalariada de la Fundación Instituto Empresa. Y que por ello, como vienen reiterando los de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez se debía haber abstenido del rescate de algo más de 400 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó a finales de 2020 ante el parón que la pandemia supuso para la actividad de Air Europa, como sucedió con muchas otras compañías del sector en toda Europa.

Los populares centran su reclamación y su acusación de conflicto de intereses en el punto 6.2 de la resolución del órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que informa de la solicitud realizada el pasado mes de julio a la Tesorería de la Seguridad Social para que informase detalladamente de todas las entidades en las que Begoña Gómez estuvo dada de alta en el régimen general o en cualquiera de los regímenes especiales desde antes incluso de llegar a La Moncloa junto a su marido en junio de 2018. Como era conocido, la Seguridad Social acredita que estuvo contratada en Inmark Europa SA desde el año 2014 hasta pocos días después de instalarse en el palacio presidencial. Que luego, en el mismo régimen, estuvo a sueldo de IE África Center y que luego ha estado en el régimen especial de trabajadores autónomos entre febrero y julio de 2024 y desde el 20 de enero del presente año hasta la actualidad.

