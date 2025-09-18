Reclamación a Interior
Policías y Guardias civiles esgrimen la jurisprudencia del Supremo para exigir a Marlaska ser reconocidos como profesión de riesgo
La consideración les permitiría acceder a la jubilación anticipada y equipararse con otros cuerpos autonómicos y locales
Más de 22.000 familias de policías y guardias civiles reclamarán al Ministerio del Interior que se arbitren las medidas necesarias para que la Policía Nacional y la Guardia Civil accedan a la consideración de profesión de riesgo que ya disfrutan otros cuerpos judiciales autonómicos y locales.
Esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo dictó una sentencia ordenando al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de miembros de la Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, los que ingresaron a partir de 2011.
La ofensiva, primero a nivel administrativo como después judicial, ya que ven bastante probable que el ministro Fernando Grande-Marlaska de la callada por respuesta, ha sido diseñada por despacho de abogados Duran&Durán, va más allá de lo señalado en dicha sentencia y pretende que la consideración de riesgo reclamada, y que permitiría entre otras cosas que los agentes accedan a la jubilación anticipada, se aplique a la totalidad de los miembros de ambos cuerpos de seguridad del Estado.
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu