Campus FAES
Feijóo y Aznar acusan a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder
El líder del PP y el expresidente del Gobierno lanzan una dura diatriba conjunta contra el jefe del Ejecutivo
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, clausuraron este viernes en Madrid el campus de FAES acusando a Pedro Sánchez de instrumentalizar en beneficio propio "la violencia", y de hacerlo, según dijo Feijóo, como "el último recurso de un incompetente".
Presentados ambos por el director de FAES, Javier Zarzalejos, y en discursos separados, no en formato coloquio como en otras sesiones del campus celebrado desde el miércoles, Aznar y Feijóo coincidieron en una dura diatriba contra el actual inquilino de La Moncloa. Comenzó el expresidente, quien aseguró que "cuando un gobierno alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios disturbios violentos, es que ese gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder. Y quiero decir: mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia", sentenció, en velada pero clara referencia a los incidentes que provocaron el pasado domingo la suspensión en la capital de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Feijóo no le fue a la zaga, y aseguró que "quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible. Quiere el conflicto sin límites porque sabe que España apuesta por el cambio", sentenció.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- ¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs