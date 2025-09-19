Tellado acusa al Gobierno de "feminismo de Aliexpress" por su "gestión chapucera" en las pulseras antimaltratos

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras ha destacado que “Pedro Sánchez basa su política en hacer oposición desde el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas”. López Miras ha hecho estas declaraciones durante la Junta Directiva Autonómica del PP de la Región de Murcia, que ha contado con la presencia del secretario general nacional del Partido Popular Miguel Tellado.

“El Partido Popular no puede caer en la trampa del extremismo de la pinza PSOE-Vox: no se arregla España ni destrozando nada ni colgando a nadie”, ha subrayado el presidente del PPRM. “Ponerse delante de los micrófonos para hacer declaraciones o subir vídeos en redes sociales, eso agita mucho, pero en el Partido Popular estamos para ser útiles a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida”, ha señalado López Miras.

En cambio, ha denunciado, “en España padecemos un Gobierno que no gobierna, que tan solo se mantiene para garantizar la impunidad del círculo de confianza de Pedro Sánchez y de su familia”. “Todo para tapar una corrupción que no tiene límites”, ha añadido.

López Miras ha definido como “un clásico del socialismo” poner “las delegaciones del gobierno en las regiones al servicio de su partido”. Al hilo, el ejemplo de Francisco Lucas, “un delegado que como diputado socialista adquirió una amplia hoja de méritos”, ya que “es responsable de la Ley de Amnistía que tramitó sin toserle a Pedro Sánchez; es firme defensor del cupo catalán que castiga especialmente a la Región de Murcia; y votó sin dudarlo en contra del blindaje del Trasvase Tajo-Segura en el Congreso de los Diputados”.

“Vamos, lo que tiene un socialista murciano: todo por el partido, nada por tu Región”, ha remarcado.

Por su parte, “Pedro Sánchez ha sido en todo momento un obstáculo para el avance de la Región”, puesto que “ha frenado la reforma del sistema de financiación privilegiando a Cataluña con el cupo separatista, va a recortar el 50% del Tajo-Segura, quiere dejar sepultada de estériles la bahía de Portmán y ha dado carpetazo al puerto del Gorguel”.

Por tanto, “aquí tenemos más ganas que en cualquier otra región de que se produzca el necesario cambio que haga que España vuelva de nuevo a funcionar, que llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo”, ha apuntado el presidente.

“Solo hay dos opciones: o Sánchez, o Feijóo”, ha remarcado el presidente del PPRM. “Para que llegue el cambio el único voto útil es a Alberto Núñez Feijóo”, ha subrayado, y ha reprochado a quienes “dicen que quieren echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, y sin embargo dedican mucho más tiempo a criticar al PP que al PSOE”.

“Desde el Partido Popular vamos a seguir proponiendo medidas reales, ejemplos reales que ya dan fruto en la Región de Murcia para crear más y mejor empleo, para que haya más vivienda, en especial para los jóvenes”, ha anunciado.

“Vamos a defender la dignidad de las personas, de las familias, y la seguridad, de salir a la calle sin miedo”, ha resaltado López Miras, que ha subrayado que “ya hemos puesto en marcha desde el Gobierno regional un plan propio, la Estrategia Región de Murcia + Segura, con una inversión de 120 millones de euros, para incrementar en 700 policías locales más en los municipios y que estos dispongan de los mejores recursos”.

“Vamos a volver a ganar las elecciones y vamos a gobernar España con un gran presidente como Alberto Núñez Feijóo que, desde el minuto uno, va a devolver la ilusión y la esperanza en el futuro a los españoles”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PP Miguel Tellado ha acusado al Gobierno de Sánchez de defender “un feminismo de Aliexpress”, tras “la chapuza en las pulseras para maltratadores, que se suma a la ley del ‘sí es sí’ y a los escándalos de abusos y prostitución pagada con dinero público en su entorno”.

Tellado ha asegurado que el presidente “se insufla aire a sí mismo con el dolor de otros, instrumentalizando tragedias ajenas para su supervivencia política”, y ha denunciado que incluso “rechazaba hablar de genocidio hasta que Cerdán entró en prisión”.

“Frente al caos de Pedro Sánchez, el PP apuesta por una política migratoria seria, ordenada y propia de un país responsable”, que devuelva a España “la ley y el orden”, ha añadido.

Tellado ha asegurado que la Región de Murcia “jugará un papel muy importante en la próxima victoria del PP de Núñez Feijóo” y pide al partido “hacer valer el servicio ejemplar de los gobiernos municipales del pp y el gran trabajo del Gobierno de López miras, que aprueba presupuestos y se preocupa de los problemas de los ciudadanos”.

“El PP de la Región de Murcia es un partido centrado y preparado para lo importante”, ha destacado. “En cuanto se pongan urnas, habrá un tiempo nuevo y un gobierno limpio, porque España es mucho mejor que el Gobierno que tiene”, ha concluido.