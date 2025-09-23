El PP cree que la apertura de juicio al hermano de Sánchez debería provocar la "caída" del Gobierno

El Partido Popular (PP) considera que la confirmación de que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, irá a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, tras la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz conocida este martes, es tan grave como para haber tenido que provocar la "caída" del todo el Ejecutivo. Así lo afirmó la portavoz del primer partido de la oposición en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en su rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Portavoces. Tras referirse al asunto como "la noticia del día", Muñoz señaló que "es inaudito, una situación de esta naturaleza en la democracia española", y aseguró que "en cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y provocaría la caída del Gobierno", sentenció.

La apertura de juicio oral contra el único hermano de Pedro Sánchez, menor que el presidente, y contra el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que fue presidente de la Diputación de Badajoz en el año 2017, cuando se produjo la contratación de David Sánchez para la oficina artística de la institución, por su condición de músico, evidencia según Muñoz la invalidez de la defensa que el presidente, y todo su Gabinete, han hecho de este caso frente a la actuación de la justicia. "Ya no es una juez, ya no es una investigación prospectiva, ya no se puede acusar de lawfare... ahora es un tribunal el que acredita que hay que abrir juicio oral, entre otros, al hermano del presidente", señaló la portavoz del Grupo Popular, quien concluyó que "los chanchullos del presidente del Gobierno están en los tribunales". Entre los procesados está también el asesor de Moncloa Luis Carrero, que a su vez era amigo de David Sánchez Pérez-Castejón y trabajó para él.

"Los españoles merecemos saber a qué se ha dedicado su familia"

En la misma línea, Muñoz aseguró que el presidente no ha dado aún explicaciones convincentes sobre el caso, tampoco sobre si su hermano habría vivido con él en La Moncloa, como se ha difundido recientemente y repiten incansablemente los portavoces del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. "Los españoles merecemos saber a qué se ha dedicado la familia del presidente del Gobierno, con recursos públicos", señaló Muñoz en la sala de prensa de la Cámara baja.

Como la noticia coincidió el mismo día con la decisión de una jueza de instrucción de Madrid de enviar igualmente a juicio oral al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, Muñoz tuvo que pronunciarse también sobre este caso, que en todo momento separó de el del hermano del presidente o el de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, de momento investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias. "Es profundamente incomparable", aseveró, algo que argumentó en que los hechos por los que se juzgará a González Amador no tienen nada que ver, a su juicio, "con la administración que gobierna Ayuso", por más que los negocios por los que obtuvo el beneficio del que presuntamente se habría defraudado el impuesto de Sociedades se hicieron con Quirón, la empresa que trabaja principalmente en la sanidad madrileña.

Sobre los ataques a la juez del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la portavoz del PP dijo que "nosotros respetamos las decisiones judiciales", y tras decir que no había leído el comentario de Rodríguez, especuló con que pudiera deberse a un "tono irónico". Muñoz dijo entender "humanamente" que Ayuso haya defendido a su pareja, si bien no se pronunció sobre si hay una persecución de Hacienda contra González Amador, como sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid.