Santos Cerdán pide al juez Puente que rectifique y le deje libre: "Somos cautivos de una ensoñación de los investigadores"

La defensa de Santos Cerdán ha vuelto a la carga para tratar de conseguir la libertad de Santos Cerdán antes de final de año, como anunciaba el magistrado Leopoldo Puente en el auto en el que rechazó su anterior petición. En su recurso de reforma afirma que ese auto "viene a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central (con acciones que serían perfectamente equiparables y reproducibles en tantas otras administraciones públicas) en indicios (o mejor dicho, sospechas) de criminalidad". Se declara "nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores".

El recurso, de 15 páginas, se permite mencionar la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investiga desde hace años la utilización de software espía en los teléfonos de varios miembros del Gobierno, entre ellos, el presidente, Pedro Sánchez. Admite que "se dirá que es una mera hipótesis, pero para poder descartarla en propiedad es necesario que se practiquen diligencias de investigación".

La estrategia de defensa de Santos Cerdán pasa por atribuir un papel de "agente provocador" al exasesor Koldo García y poner en duda los abundantísimos audios que se le intervinieron desde 2019. El magistrado rechazó las pruebas solicitadas por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo al entender que se podía "desfigurar la causa hasta convertirla en una ‘investigación a los investigadores’ al socaire de meras imputaciones, indefinidas y carentes del más mínimo apoyo justificativo, siquiera indiciario, procedentes del investigado”.