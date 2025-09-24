El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltratos con la abstención de ERC y Junts

El Congreso ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con la absteción de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, ha apoyado una moción del PP en la que pedían la reprobación de la ministra por "su negligente gestión al frente del ministerio". Además, el texto, el cual no es vinculante, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese "inmediatamente" a Redondo por los "graves fallos" en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato.

En un día en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han evitado salir en defensa de Redondo y su gestión de la crisis con las pulseras antimaltrato, cuatro socios del Ejecutivo se han abstenido ante la iniciativa del PP, facilitando la reprobración de la ministra, la sexta integrante del Consejo de Ministros que ha sido censurada por la Cámara Baja en la actual legislatura.