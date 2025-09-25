Sara Fernández

Ayuso: "Nos quedamos solos en defensa y en seguridad pretendiendo aislar a Israel, quien se queda sola es España"

"Suicida", así ha considerado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la política de Pedro Sánchez para Palestina. “Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España. Es suicida que nuevamente Hamás te aplauda", ha señalado Ayuso, que asegura que el presidente del Gobierno ha elegido erigirse en "líder mundial de la extrema izquierda" cuando sus socios se hunden en las encuestas. "Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos es una canallada", ha añadido.