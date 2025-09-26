Bolaños reclama al Consejo del Poder Judicial "agilidad" en las diligencias abiertas al juez Peinado

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reclamado este viernes al Consejo General del Poder Judicial "agilidad" en la tramitación de las diligencias informativas que el promotor de la Acción Disciplinaria mantiene abiertas contra el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, a raíz de dos quejas presentadas por el propio Félix Bolaños.

Le denunció por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa y también intentó, sin éxito, que el Supremo procediera contra él.

Desde el órgano de gobierno de los jueces se señala a EL PERIÓDICO que esta investigación preliminar sigue en trámite y aún no se ha decidido si se archivarán o supondrán la incoación de un expediente disciplinario. Lo habitual es que el promotor, Ricardo Conde, practique algunas diligencias antes de tomar esta decisión entre las que previsiblemente figura la de solicitar informe al juez denunciado para que pueda explicarse frente a las quejas recibidas.

Bolaños ha sido preguntado por este asunto en Bilbao, donde ha acudido a la apertura del año judicial en el Tribunal Superior del País Vasco. Sobre las últimas decisión de Peinado que ha pueto en marcha los trámites que pueden concluir con la celebración de un juicio con jurado contra la mujer del presidente del Gobierno, se ha limitado a señalar que le "preocupan" las actuaciones judiciales "incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia".