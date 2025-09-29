Hacienda detecta fraude de ley en contratros adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez

La Intervención General del Estado (IGAE) dependiente de Hacienda, concluye en un informe remitido a la Fiscalía Europea que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado, que contratos adjudicados al el empresario al que Begoña Gómez recomendó incurrieron en fraude de ley.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se elaboró a petición de la Fiscalía Europea en relación con varios expedientes que habrían sido sufragados con fondos europeos. En una de sus conclusiones, la Intervención destaca que el hecho de que en estos expedientes se haya atribuido a la Mesa de Contratación la valoración de las ofertas "mediante fórmula que no responde a la realidad" teniendo los criterios evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES (organismo dependiente del Ministeiro de Transformación digital) que no era competente para efectuar la valoración "podría constituir un fraude de Ley, mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos".