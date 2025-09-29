Vox acusa a Feijóo de impostar su discurso en inmigración

Las hostilidades entre el Partido Popular (PP) y Vox no cesan. Los de Santiago Abascal parecen dispuestos a romper todos los puentes con Alberto Núñez Feijóo, más aún después del giro del líder de la oposición en materia migratoria, donde ha endurecido su discurso, como evidencia el documento presentado este domingo en Murcia, y firmado por todos los presidentes autonómicos del PP, en el que se ponen negro sobre blanco propuestas como el visado por puntos para inmigrantes, la restricción de ayudas sociales para los que vengan de fuera y no coticen, singularmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la deportación de los inmigrantes sin papeles que delincan o incluso quienes sí estén regularizados pero sean reincidentes.

Si el domingo Abascal acusó a Feijóo de unirse "a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones", tras haber dicho que la propuesta de Vox es considerar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" o incluso querer "echarlos a todos al mar", el portavoz de la Ejecutiva de la formación, José Antonio Fúster, incidió este lunes en esa línea acusando al líder de los populares de haber impostado su discurso en esta materia por mera conveniencia. "¿Qué ha cambiado, para que el Partido Popular escenifique y se lance de nuevo a estafar a sus potenciales votantes? ¿Una caída del caballo? ¿Un golpe en la cabeza? No, las encuestas", aseveró al respecto.

Mientras eso se escuchaba en la sede de Vox en la calle Bambú, en Génova 13 la vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra, aseguró que la formación a su derecha está "preocupada" y añadió que "yo también lo estaría". La dirigente del PP acusó a los de Abascal de haber abordado el asunto migratorio de una manera "torticera" y con la única intención de "ganar votos", mientras que su propio partido habría propuesto "una alternativa posible, de Estado, que no se basa en la protesta, sino en la propuesta legalmente posible, que además es ordenada, legal y humana... pues es para preocuparse".

Fúster, por su parte, aseguró que "lo moral es defender a los españoles. Estos son nuestros principios, no tenemos otros, para cualquier estafa, diríganse ustedes a la calle Génova".

Noticia en elaboración.