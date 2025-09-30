Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los implicados en el atentado contra Vidal-Quadras

Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados

Alejo Vidal-Quadras.

Alejo Vidal-Quadras. / EP

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a los ocho implicados en una organización criminal que atentó contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, según ha adelantado la Ser y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del procedimiento. Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados.

Vidal-Quadras recibió un disparo en la cara junto a su domicilio, en una céntrica calle de Madrid, el 9 de noviembre de 2023. En su auto el magistrado considera que Chahinez Kadid, Karbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin, Allouch Ahmed, Adrián Blanco, y Sami Bekal Bounouare -este último en paradero desconocido- constituyen un grupo organizado dedicado a cometer delitos contra la vida e integridad de las personas, motivo por el que varios de ellos son investigados también en otros países.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents