Ayuso, sobre la flotilla a Gaza: "Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es un Estado genocida, no hubieran aparecido ni locos"

La flotilla humanitaria hacia Gaza recorría el Mediterráneo, pero ha acabado pasando, simbólicamente al menos, por Madrid. El desarrollo del Pleno de la Asamblea regional se ha visto interrumpido durante unos 10 minutos cuando el presidente de la cámara, Enrique Ossorio, ha pedido a la diputada de Más Madrid Marta Lozano que retirara una bandera palestina desplegada en el escaño contiguo.

Ante la resistencia de la diputada a retirarla, ha solicitado a los servicios de la cámara que procedieran a hacerlo. Un ujier ha intentado hacerlo pero los miembros del grupo han continuado en sus asientos por lo que no podía pasar hasta el escaño en cuestión. Finalmente, ha ido por detrás y se la ha podido llevar, tras lo que el Pleno ha continuado.

La polémica ha surgido tras la intervención del portavoz del Grupo Popular Carlos Díaz-Pache en la que se ha referido a la flotilla interceptada por el Ejército israelí como "batucada por el Mediterráneo" y al partido de oposición como "Hamás Madrid". "El postureo del turismo bélico por Instagram", se ha dirigido a la bancada de la formación, "es más importante para ustedes que cualquier ayuda".

Pache también se ha referido a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a bordo de una de las embarcaciones interceptadas por Israel. "Si Israel tuviera verdaderamente las ganas de hacer daño, en lugar de traerla a España la dejaría en Gaza de alcaldesa", ha afirmado.

"Ya se han dado el baño"

Previamente, había sido la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien había aludido al asunto. "Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es un Estado genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos", ha declarado. "Ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine".

La dirigente madrileña ha apuntado al plan de paz lanzado por Donald Trump con la aquiescencia de Netanyahu. "En el momento en el que se está intentando alcanzar la paz y que el mundo contiene el aliento, a ver si de una vez esto para, ustedes no quieren la paz", ha enunciado. "Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen. ¿Por qué? Porque quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

A Gaza y los ecos de la invasión en la política nacional se habían referido antes los grupos de la oposición. La portavoz socialista, Mar Espinar, acusaba a Ayuso de "intentar callar hasta al Rey" cuando la semana pasada, al día siguiente del inequívoco discurso de Felipe VI en la ONU en que exigía a Israel detener la "masacre", invitaba a la Real Casa de Correos a la encargada de negocios de la embajada israelí, Dana Erlich. "Va a acabar creyéndose Napoleón", le ha reprochado.

También Más Madrid ha llevado la cuestión al hemiciclo, no solo con el despliegue de la bandera palestina. Su portavoz, Manuela Bergerot, ha considerado que "no hay nada más urgente" que seguir exigiendo el alto el fuego en Gaza y un juicio al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "¿Usted de qué lado está?", le ha preguntado a Ayuso. "¿De los que pasan hambre o de los genocidas que los matan de hambre? ¿De los 500 ciudadanos pacíficos que han ido a Gaza en una acción humanitaria o del lado del Ejército de Israel que los ha secuestrado?".