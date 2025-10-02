Sánchez reclama a Israel preservar los derechos de los detenidos en la flotilla y estudiará acciones si se vulneran

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado la protección diplomática para los nacionales españoles integrantes en la flotilla que han sido retenidos ante la perspectiva de que “sus derechos puedan ser menoscabados por la acción del Gobierno de Israel”. En declaraciones a los medios desde Copenhague antes de participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, el jefe del Ejecutivo ha aplaudido la labor humanitaria de la flotilla que trataba de llevar ayuda a Gaza y ha avanzado que “vamos a estudiar todos los aspectos” en relación a la acción israelí en aguas internacionales.

“Lo más importante es la seguridad de los compatriotas, que puedan llegar a casa, y a partir de ahí estudiaremos cualquier tipo de acción”, ha asegurado a preguntas de los periodistas respecto a posibles vulneraciones del derecho internacional. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido por su parte la liberación inmediata de los detenidos y calificado la intervención de la Armada israelí como un “crimen contra el derecho internacional”.

Según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, un primer grupo de españoles retenidos ilegalmente anoche en aguas internacionales por soldados israelíes ha desembarcado en el puerto de Ashdod este jueves a las ocho de la mañana, hora española. spaña ha mandado al puerto al cónsul general en Jerusalén y a dos guardias civiles para recibir a los retenidos. "Tan pronto como todo el grupo se lleve al centro donde se les va a ir trasladando podremos estar en contacto con ellos", ha añadido el titular de Exteriores.

Sánchez ha asegurado haber estado toda la noche pendiente de los que sucedía con la flotilla tras adentrarse en la denominada por Israel zona de exclusión, todavía en aguas internacionales, y en contacto con sus integrantes desde el departamento de Exteriores. En este sentido, ha apuntado su petición al gobierno de Benjamín Netanyahu para que “protejan los derechos no solo de nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes” de la Global Sumud Flotilla. Un grupo de 47 embarcaciones con medio millar de activistas, políticos y trabajadores de medio centenar de países que partió de Barcelona y otras costas hace un mes para tratar de romper el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel en Gaza.

Como ya hizo este miércoles, el presidente del Gobierno volvió a insistir en que la flotilla "no representa ningún peligro para el Gobierno Israelí", por lo que reclamado que este tampoco represente "ninguna amenaza" para sus integrantes. Su papel, valoró, es el de suplantar el papel de algo que "está impidiendo Israel en Gaza" a la ONU para desplegar ayuda humanitaria. Su conclusión es que esta misión humanitaria no habría tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiese permitido la entrada de la UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas.

El Ejecutivo había pedido durante las últimas horas a sus integrantes, entre los que se incluye más de medio centenar de nacionales españoles, que no entrasen en la zona de exclusión para no poner su vida en riesgo. Una petición que fue desoída.