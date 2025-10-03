Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP

EFE

Madrid

El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

