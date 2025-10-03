El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución
EFE
Madrid
El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló
- Reabren al tráfico la AP-7 en Castellón tras un accidente entre dos camiones
- Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
- Fallece Ángel Cobo, expresidente del CF San Pedro y conocido empresario del Grau de Castelló
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- Castellón se moviliza por Sofía, la activista de Burriana 'secuestrada' en Israel