Ábalos, en relación a los sobres del PSOE: "Todo el personal funcionaba igual, no fue solo para nosotros"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado en una entrevista concedida a TVE que el PSOE le haya pagado sobresueldos con dinero en efectivo: "Eran los procedimientos que Gerencia estableció para el pago de gastos anticipados, es decir, que uno anticipaba y luego eran repuestos de la forma en que se ha visto. Es decir, con una liquidación que se pagaba en metálico", ha asegurado.

Después Ábalos ha explicado que este tipo de gastos los pasaban "todas las personas del partido que tuvieran derecho a ser reembolsados en sus gastos anticipados, porque no disponíamos de tarjeta de crédito. Ningún dirigente teníamos tarjeta de crédito, en otros tipos pasados sí lo hubo, mientras yo estuve no, y uno lo adelantaba a medida de sus posibilidades, salvo que fuera ya una cantidad más importante y en su caso lo asumía directamente el partido asumiendo la factura o bien daba una provisión de fondos a justificar", ha completado el exministro que ha rechazado que el PSOE le diera sobresueldos en metálico.

"Es una fantasía"

"Eso es una fantasía que responde toda una campaña de intentar hacer una Gürtel en el PSOE con sobresueldos, comisiones ilegales que luego se revertían en esos sobre sueldos. No hay nada de eso. Lo que se supone que haría Gerencia sería disponer del banco a caja y nutrir una caja", ha relatado el ahora diputado del Grupo Mixto.

En cuanto a un posible lenguaja "encriptado" para hablar de dinero, Ábalos ha rechazado que cuando él aludía a folios se refiriera a billetes: "Yo hablo de folios porque yo tenía un despacho en la casa del Ministerio con una impresora grande que es propiedad del Ministerio, y yo por las noches, sobre todo, que es cuando imprimía los dosieres, yo pedía los folios. Pero es que eso es muy fácil de determinar. Primero, si yo hablo de cajas de folios, son cajas", ha destacado.

Fuentes de Ferraz aseguran a esta redacción que desde 2020 ya no hay pagos en caja en el PSOE.