La número dos de Interior, sobre el uso de tecnologías chinas por Policía y Guardia Civil: "No hay peligro para nuestra seguridad"

La presencia de China, su tecnología y sus empresas, en el ecosistema de la Seguridad del Estado ha centrado este lunes el debate parlamentario en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ante la que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha asegurado que no hay peligro. En la incorporación de tecnología china a sistemas que usan la Policía o la Guardia Civil, "no existe ningún riesgo de seguridad, ni de escuchas o injerencia extranjera", ha aseverado.

El PP llevaba dos preguntas a la sesión relacionadas con la polémica que este verano giró en torno a la adquisición de hardware de Huawei para la maquinaria de almacenamiento de escuchas telefónicas policiales. Una ha mencionado directamente a la firma china; la otra ha inquirido sobre el grado de influencia que puede representar la financiación china de eventos organizdos por entidades próximas al Gobierno de España.

Aina Calvo ha querido "dar tranquilidad a los ciudadanos" saliendo al paso de lo que considera "una campaña de bulos", de la que ha culpado al PP. En primer lugar, ha negado la mayor: "Interior no ha adjudicado ningún contrato a Huawei para gestionar o almacenar las escuchas telefónicas del sistema SITEL". Al decirlo, ha querido desbrozar el grueso de recelos sobre posible espionaje chino. Interior no ha firmado ningún contrato con Huawei, sino con Telefónica, que es la que incorpora una parte del hardware que utiliza SITEL, el sistema con el que se llevan a cabo y almacenan las escuchas policiales que se hacen en las instrucciones judiciales.

"La caja"

Calvo ha asegurado que ni la Policía ni la Guardia Civil permitirían un agujero de seguridad como el que se ha venido insinuando durante el verano, y que ha sostenido este lunes el PP. "Para participar en licitaciones de información crítica o clasificada, las empresas contratistas necesitan acreditación de seguridad, que concede la Oficina Nacional de Seguridad", ha explicado, y en ese caso, "las empresas que gestionan sistemas críticos se someten a revisión permanente" y "los sistemas se certifican y acreditan" por organismos de la Seguridad del Estado.

"No tenemos ninguna conexión con tecnología Huawei a redes", ha explicado Calvo. Básicamente, lo que pone Huawei es "el armario, la caja", ha dicho Calvo para explicarlo en términos sencillos. Se refiere al hardware de almacenamiento, que no tiene salida al exterior. "La presencia de estos depósitos de las intervenciones telefónicas no representa ningún riesgo para nuestra seguridad (...) el hardware es de Huawei, la conexión no, nunca lo ha sido", ha asegurado.

Antes, el senador popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, le había mencionado una numerosa lista de prescripciones y recomendaciones europeas sobre "excluir o restringir la participación" de "proveedores de alto riesgo cuyo control por las autoridades nacionales no está garantizada", en clara alusión a China.

"Huawei no es la que almacena la información. Se custodia en los centros de proceso de datos de los cuerpos policiales", ha respondido Calvo, para quien Interior ha seguido "a rajatabla" todas las normas europeas en ese sentido.

Pepiño y ZP

La discusión sobre el peligro chino se ha extendido incluso hasta el proceloso mundo del lobby y la influencia. Y ahí el PP ha tirado de dos figuras socialistas: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Blanco, ahora dedicados a gestiones más o menos privadas.

"Ustedes dicen que China tiene en España una red de espías", le ha espetado el diputado popular Agustín Conde, y le ha insinuado sobre redes de influencia de China: "Tienen algo que ver las actividades de la agencia Acento y de Pepiño Blanco cerca del Gobierno? ¿Tiene algo que ver la actividad frenética del expresidente Zapatero en favor de los intereses chinos? ¿Tiene algo que ver la contratación por China de las hijas de Zapatero en favor de sus intereses en España?"

Aina Calvo le ha contestado señalando que dirigentes del PP han viajado a China buscando financiación para la deuda de comunidades autónomas, ha ironizado sobre "un contubernio del Partido Comunista chino contra los intereses de España", y, sin entrar a debatir sobre las figuras socialistas aludidas, le ha concluido: "Estén tranquilos: seguridad garantizada".

El diputado Conde le ha leído a la secretaria de Estado de Seguridad párrafos de un informe de Seguridad Nacional, el de 2023, en el que se dice que "los servicios de inteligencia de china siguen muy activos en la obtención información de instituciones de la UE y de la OTAN", así como "en la injerencia" en asuntos que puedan afectar a intereses chinos.

"En el Gobierno de España no existe ninguna constancia de que el Partido Comunista de China esté participando en ninguna campaña de desinformación", ha aseverado Aina Calvo, aludiendo al formulado de la pregunta que la ha llevado ante la Comisión. Y sobre patrocinios o mecenazgos de empresas chinas en actos organizados por entidades públicas "en ningun caso es financiación de una entidad pública".

Calvo ha recordado que "la inversión china en España es de las más relevantes de las inversiones extranjeras en nuestro país", como 14º inversor, así como importador, especialmente de coches. "Tienen derecho a realizar informes, estudios y documentos multimedia, para lo cual pueden contratar a las entidades que consideren conveniente. Es propio de una sociedad abierta como la nuestra".