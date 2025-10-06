Expertos de Seguridad Nacional analizan como amenaza las incursiones de drones en Europa

"Existe un grupo de trabajo de drones, que depende del Consejo de Seguridad Aeroespacial, que en este momento está trabajando y está analizando situaciones", ha contado la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la general Loreto Gutiérrez, durante su comparecencia este lunes ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que ha celebrado sesión en el Congreso. El asunto que rompe la calma en Europa en este momento, las incursiones de drones en las cercanías de instalaciones aeroportuarias, "es motivo, realmente, de preocupación", ha dicho la general. De hecho, la próxima semana, las percepciones de ese Grupo de Drones del DSN serán analizadas en una reunión del Consejo de SeguridadAeroespaciall, ha confirmado la directora.

Hay por lo tanto una inquietud y hay también una reunión prevista, si bien la cita ya estaba programada antes de la actual crisis, apuntan fuentes de la seguridad del Estado. Ha caído en el calendario la comparecencia de la directora del DSN justo después de dos semanas en las que las violaciones del espacio aéreo europeo se han convertido en palanca de la tensión en el flanco este de la OTAN.

Y también en el norte, cuando, en la misma mañana de este lunes, la actividad en el aeropuerto de Oslo se ha visto interrumpida ante el avistamiento de un dron... mientras Rusia niega estar jugando a esta nueva estrategia de guerra híbrida que pone a prueba los sistemas de defensa de la Alianza. La amenaza de los drones compete además a otro grupo de trabajo del DSN, el que analiza amenazas híbridas, que también observa el fenómeno de las incursiones, según ha contado este lunes la directora del departamento.

En un contexto "muy competitivo y con alta incertidumbre", la seguridad aeroespacial se ha convertido en una prioridad para el DSN, organismo asesor de Moncloa en la toma de decisiones críticas, en el inestable panorama estratégico actual. "La proliferación de aeronaves no tripuladas" es, en opinión de Loreto Gutiérrez, una de "las principales amenazas" en este flanco, dado el "crecimiento exponencial de su empleo en operaciones militares y terroristas, impulsado por el uso letal de drones comerciales y militares de pequeño tamaño, como se ha demostrado en Ucrania y en Gaza".

Mentiras y terrorismo

La general Gutiérrez ha subrayado entre los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España el hecho de que "las tensiones globales están llevando a un incremento de la difusión de las campañas de desinformación, con nuevas tendencias que agudizan la amenaza". Entre ellas "el efecto multiplicador de la inteligencia artificial generativa, que dispara el volumen, la verosimilitud y la velocidad de los textos, imágenes o vídeos".

En el DSN perciben, en materia de desinformación, una mayor dispersión y sofisticación de los ataques, lo cual "dificulta la detección".

Loreto Gutiérrez ha señalado también los riesgos que provienen del sur, el "aumento exponencial de la violencia en la zona" del Sahel, donde ya se concentra el 51% de las muertes por terrorismo. El fenómeno terrorista "ha ido evolucionando a grupos más reducidos, con estructuras menos jerarquizadas, que operan en múltiples países".

De esa situación emanan más amenazas: el incremento de los actores solitarios por su facilidad de acceso a la propaganda extremista en las redes sociales o "los riesgos en el entorno penitenciario, que puede constituir un entorno favorable para la captación".