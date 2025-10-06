Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado declara a la Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software de la cátedra de Begoña Gómez
La cita para la comparecencia de este lunes a las 17.30, que inicia los trámites para sentar a la esposa de Sánchez ante un segundo jurado popular por cuatro delitos de corrupción
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción, ha dictado una providencia en la que declara a la Universidad Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software que se creó para la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en este centro universitario.
Así lo señala la resolución, a la que ha tenido acceso este diario y que justifica esta decisión "como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor" de dicha institución pública.
Por esta razón, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cita a la representación legal de la Universidad "a los efectos de que sea oída" y pueda ejercitar los derechos que estime pertinentes de cara al futuro enjuiciamiento de estos hechos frente a un tribunal del jurado.
Peinado ya había citado tanto Begoña como al resto de imputados a las 17.30 de este lunes para sentar a la esposa de Sánchez ante un segundo jurado popular por cuatro delitos, iniciar un trámite similar en pieza separada por el de malversación en relación con el uso privado de su asistente en Moncloa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Un conductor atropella a un joven de 24 años en Castelló
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- La romería inclusiva a la Magdalena de Castellón: un recorrido que rompe barreras