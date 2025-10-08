El Supremo rechaza devolver a Koldo los dispositivos intervenidos y le da la oportunidad de explicarse el día 16

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar la petición de Koldo García para que se le devuelvan todos los dispositivos de grabación que se le intervinieron durante los registros practicados el pasado febrero. En su resolución, el magistrado le recuerda que está citado a declarar el próximo día 16, cuando "podrá ofrecer, si así lo considera de interés, cualquier explicación o hipótesis alternativa a las que se contienen en los informes policiales".

En su petición el imputado que da nombre al caso argumentaba que, de no accederse a lo solicitado, se estaría vulnerando su derecho de defensa, en la medida en que no le sería posible contextualizar los mensajes que, procedentes de aquellos dispositivos, se incorporan a los informes policiales elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en esta causa.

El magistrado le señala que “es claro" que él mismo podrá ofrecer, si así lo considerase de interés, cualquier explicación o hipótesis alternativa a las que se contienen en los mencionados informes policiales, con referencia, si ese es también su deseo, a cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales telefónicos u otros dispositivos, cuya eventual existencia procedería lógicamente a comprobarse”.

El instructor descarta la devolución, porque aún no se ha podido completar el análisis de la ingente cantidad de documentación -que en sus resoluciones cifra en 10 teras- y terminales informáticos y telefónicos intervenidos en este procedimiento. Aunque le anuncia que la devolución de estos se hará tan pronto como sea posible.

En una providencia, el magistrado señala que tampoco ha sido factible todavía la entrega de copias clonadas completas de los terminales intervenidos, en la medida en que ni la información que contienen ha sido todavía enteramente analizada, ni se ha dispuesto del tiempo suficiente para ello.

También rechaza la petición subsidiaria solicitada por Koldo García para que queden en suspenso las actuaciones practicadas en esta causa especial, “mucho menos todavía cuando, como aquí, nos encontramos ante un procedimiento en una de cuyas piezas uno de los investigados, hasta este momento, se halla en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza”, en referencia al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, encarcelado desde el 30 de junio.

La providencia añade que ni existe precepto legal que autorice la suspensión solicitada, ni resulta, a juicio del instructor, en absoluto necesario para garantizar el derecho de defensa de la parte.