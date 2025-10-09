La Audiencia de Madrid avala la imputación por malversación de Begoña Gómez pero obliga a Peinado a investigarla junto al resto de delitos

La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos que el juez Juan Carlos Peinado abrió contra Begoña Gómez, pero ordena mantenerla en el mismo procedimiento en el que se indaga la presunta comisión de otros cuatro delitos de corrupción por parte de la mujer del presidente del Gobierno. La decisión se ha dado a conocer en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO contra la apertura de la pieza separada en la que se citó a declarar al ministro Bolaños.

En su resolución, la sala alcanza dos conclusiones de interés. Por un lado, señala que decisión inicial del juez instructor de no dirigir la causa contra la colaboradora en Moncloa Cristina Álvarez "no era correcta" y en dicho momento ya cabía su imputación por un presunto delito de malversación, una imputación que no llegó hasta el pasado agosto, cuando atribuyó indiciariamente esta conducta tanto a la empleada como a la mujer de Pedro Sánchez. Con este argumento, los magistrados vienen a avalar que se las investigue por un posible desvío de los recursos económicos destinados a la trabajadora por haber prestado su labor para gestiones privadas relacionadas con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Lo explica señalando que es que ambos comportamientos están íntimamente entrelazados, en tanto que la intervención habitual de quien era directora de Programas de Presidencia de Gobierno era supuestamente "utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias".

Imputación del delegado del Gobierno

Así, considera la sala que la "prueba de ambos supuestos delitos está intrínsecamente unida, casi en relación de medio a fin, y ello, en principio, imposibilita la formación de piezas separadas" y deja sin efecto la formación de la pieza separada, "debiendo adoptar el juez instructor las decisiones oportunas para acomodar el resto de actuaciones practicadas con posterioridad". Entre ellas estaba la imputación en esta pieza del actual delegado del Gobierno en Madrid y exsecretario de Presidencia, Francisco Martín, que según lo dictado ahora por la Audiencia ha quedado sin efecto y debe volver a producirse si Peinado insiste en incriminarle.

La Audiencia tenía sobre la mesa ocho recursos de apelación contra varias decisiones de Peinado, entre ellos los presentados recientemente contra las imputaciones por el delito de malversación en relación con la contratación y actividad realizada por Cristina Álvarez como asesora de Gómez y los que buscan anular la decisión de Peinado de llevar a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular.

No obstante, la Audiencia ha comenzado por deliberar los más antiguos, como es el presentado por la asistente Álvarez contra el auto del 9 de enero, en el que Peinado reiteraba una petición que había realizado unas semanas antes para reclamar el listado de los "distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa", con el fin de ahondar en las características de la plaza cubierta por la asistente de Begoña Gómez.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Igualmente, se recurrieron las decisiones que fue tomando el juez Peinado desde el pasado mes de marzo contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Presidencia de la que dependen los trabajadores en Moncloa. Esta vía de investigación, sin embargo, fue cercenada por el Tribunal Supremo, que rechazó la exposición razonada que Peinado elevó contra el ministro ante su Sala de lo Penal.