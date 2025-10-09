El Gobierno defiende que España cumple con la OTAN tanto como EEUU y se muestra tranquilo tras las palabras de Trump

El Gobierno ha asegurado estar muy tranquilo tras las declaraciones de Donald Trump, en las que apuntaba la posibilidad de la OTAN expulsara a España por no cumplir sus compromisos da gasto en defensa, y subraya que cumple "con sus objetivos de capacidad" tanto como Estados Unidos.

Fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN.

Trump sugirió este jueves a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

"No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo el presidente de los EEUU.