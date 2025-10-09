Un mensaje interceptado por la UCO apunta a que Koldo adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE

Un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE.

"Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Abalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indica al entonces asesor el 18 de diciembre de 2018 Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE.

Y después la empleada socialista pregunta a Koldo García si iban a acudir a "¿el jueves a la copa de Ferraz? ¿o quieres que envíe un mensajero Ana María para que lo firme el ministro? Ya me cuentas". Y en ese momento el asesor le contesta: "Mañana mando a coger. Vale. Pero yo gasté todo eso".

Sin embargo, esta respuesta extrañó a la empleada de Ferraz, que completó: "Si, menos los 431,35....¿de dónde lo sacas? jajajaja. Por eso he puesto 4.459,65 tuyos".

imagen de un mensaje de Celia a Koldo del sumario del caso Cerdán / EL PERIÓDICO

El informe de la UCO del pasado 3 de octubre sostiene que Koldo García y su exmujer Patricia Úriz hacen referencia en sus conversaciones "a la existencia de una contabilidad 'A' y 'B' vinculada a los gastos de Ábalos. Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos".

El documento policial especifica, en este sentido, que dado que Ábalos tuvo un puesto de responsabilidad en el PSOE -secretario de Organización de los socialistas- y en el Gobierno español -ministro de Fomento y de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana-, "parte de las gastos de Ábalos pagados por Koldo García fueron reembolsados con ocasión de estos cargos".

Liquidaciones de gastos

El documento policial desvela que el PSOE, entre los años 2017 y 2021, entregó a Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros).

Fotografía de un sobre con dinero enviada por Patricia Úriz a su exmarido Koldo García / EL PERIÓDICO

Los agentes también resaltan que Koldo García, asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, recibió entre 2017 y 2021 por "caja" y con tipo de pago "efectivo" un total de 11.291 euros y por transferencia otros 1.453,40 euros.

Según la UCO, Koldo García y su exmujer Patricia Úriz