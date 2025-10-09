Feijóo pide a Sánchez que deje de “utilizar” a las mujeres y reitera su defensa del aborto

Alberto Núñez Feijóo ha terciado este jueves con solemnidad en la polémica sobre el aborto. En un escueto comunicado, el líder del Partido Popular (PP) asegura que Pedro Sánchez “no defiende a las mujeres, las utiliza” y reitera su defensa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, asegura al respecto el líder de la oposición.

El comunicado se produce después de que el presidente del Gobierno advirtiese a Isabel Díaz Ayuso que acudiría al Tribunal Constitucional (TC) para garantizar el registro de médicos objetores, rechazado por la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves en el pleno de la Asamblea regional de Vallecas, en un tenso debate con los portavoces de la izquierda madrileña. A juicio de Feijóo, Sánchez está "agotado política y moralmente", y por eso recurriría a sucesivas maniobras de distracción o cortinas de humo para ocultar, entre otras cosas, los escándalos de corrución que salpican a su Gobierno y a su entorno personal. "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente", señala en su texto el presidente del PP, que a continuación asevera que "ni me impresiona ni me condiciona", ya que, concluye, "España necesita soluciones, no distracciones".

Para Feijóo, lo que intenta hacer Sánchez es "meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto", y sin embargo no hace nada "por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución e lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia".

