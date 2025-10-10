Vídeo de la declaración en el Supremo
El jefe de Gabinete de Ayuso en el Supremo: "Reboté a mi listado de periodistas que la fiscalía había filtrado el expediente de un ciudadano"
Miguel Ángel Rodríguez admitió ante el juez que filtró a su listado de medios el correo en el que el fiscal del caso contra González Amador respondía al pacto ofrecido por la defensa
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitió ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado el pasado 9 de enero que difundió a medios de comunicación el correo electrónico en el que el fiscal del caso que investigaba al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales y otro de falsedad contestaba a la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio.
En el vídeo de la declaración que prestó en la causa por la que se juzgará al fiscal general del Estado en noviembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Miguel Ángel Rodríguez sostiene que el día 12 el día "rebotó" a sus "periodistas todas las protestas que hay en la sociedad española indignada de que la fiscalía haya filtrado, haya dado a conocer el expediente de un ciudadano".
Al comienzo de su declaración, Rodríguez opta por hacer un relato de hechos para poder negar ser quien filtró a El Mundo la noticia errónea de que la fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de Díaz Ayuso. Añadió que cuando La Sexta informó de forma correcta de que la iniciativa había partido del abogado de González Amador, él no lo creyó y optó por reenviar a su listado el correo en el que el fiscal contestaba otro correo del letrado Carlos Neira.
En su declaración, Rodríguez aseguró que "desconocía" ese primer e-mail y lo ha justificado en que el propio fiscal del caso, Julián Salto, tampoco lo mencionaba en su respuesta. No tuvo acceso al mismo, según su versión, hasta después de que fuera publicado de forma íntegra por El Plural.
El fiscal general está acusado de un delito de revelación de secretos como presunto autor de la filtración por la que se conoció que González Amador admitía haber cometido dos delitos fiscales para tratar de evitar el juicio.
