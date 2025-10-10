González Amador al juez del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general: "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera"

El video de la declaración que prestó el pasado 23 de mayo en el Tribunal Supremo Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, refleja la consternación del empresario por el hecho de que trascendiera a la opinión pública que su abogado había tratado de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar que una inspección que le realizó Hacienda terminara en juicio por fraude fiscal: "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano normal", señaló al juez Leopoldo Puente.

Según se puede apreciar en el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el empresario señala que el hecho de que su abogado, Carlos Neira, remitiera un correo a la Fiscalía cuyo contenido fue filtrado a la prensa, y en el que se decía que él reconoce dos delitos, que es "un defraudador", tuvo lugar sin que él supiera "nada" al respecto. "En teoría mi abogado ha hablado por mí sin yo saber nada, dice el empresario, para añadir que esto le dejó en una situación sin "salida".

"No hace falta ser Leibniz ni Newton"

"Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera, como lo que era, Alberto González Amador, no como la pareja de la presidenta", señala, para añadir que ahora que ha visto todo lo que ocurrió después, no hacía falta "ser Leibniz ni Newton" para llegar a una conclusión lógica: "Me han dejado totalmente vendido".

Ante el juez Hurtado, González Amador aseguró haberle dicho "muy enfadado" a su abogado: "¿Cómo no me avisas? Yo quiero que quede claro una cosa: jamás tuve conocimiento de ese correo, pero es que es peor, jamás participé en ese correo". A continuación añade que Neira "jamás" le preguntó si el contenido del correo le "parecía bien o mal".

El empresario también contó que Carlos Neira le explicó que tenía dos opciones: "pelear" con la Agencia Tributaria, lo que supondría ir a juicio, con el consiguiente desgaste para su pareja, o alcanzar una conformidad. El problema es que en ningún momento le indicó que esta opción, la mejor para cumplir su encargo de que todo se solucionase "rápido y sin ruido", pasaba por admitir la comisión de los delitos por los que había sido denunciado.

Añadió que, cuando el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le pregunta si era cierto lo que se había publicado, llama a Neira "muy enfadado" para pedirle explicaciones sobre los correos que había cruzado con fiscalía. Tras explicarme que admitir los delitos es imprescindible para llegar a un pacto de conformidad, le dijo: "Alberto, en mi vida pensé que iban a difundir un correo entre un abogado y el ministerio fiscal. En mi vida pensé que le harían publicidad".