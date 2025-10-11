EN DIRECTO
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza
El presidente ha sido invitado por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes
EFE
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.
Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.
