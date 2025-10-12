¿Qué quiere el juez Puente que Ábalos y Koldo le aclaren tras el informe que señala pagos del PSOE?

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, a diferencia de lo que suele ser habitual, no incluye unas conclusiones al uso, mucho más extensas de que ha identificado que el ahora diputado del grupo mixto dispuso de 95.427 euros de origen desconocido para sus gastos personales. Las conclusiones las extraerá el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, tras estudiarlo y escuchar las explicaciones que le quieran ofrecer el propio Ábalos y el que era su asesor, Koldo García, esta semana cuando vuelvan a declarar ante él.

Para ello el magistrado también tendrá en cuenta el resultado de otras diligencias realizadas en la causa que empezó con la sospecha de irregularidades en la compra de mascarillas por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, cuando estaba a su frente Ábalos, y derivó en la imputación e ingreso en prisión de su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por la presunta adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones. Este extremo fue denunciado por el comisionista Víctor de Aldama, cuando decidió colaborar con la justicia, y corroborado por la empresaria Carmen Pano cuando declaró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz en nombre del anterior.

Por eso, entre las preguntas que el juez Leopoldo Puente y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, realizarán tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García se incluirán varias relativas para tratar de ahondar en los siguientes puntos:

La Guardia Civil ha detectado que tanto Ábalos como su entorno familiar o de amistad, así como la fundación que creó, Fiadelso, recibieron un total de 95.427 euros en efectivo o a través del pago de viajes o ingresos realizados con dinero no declarado de origen desconocido. Los agentes no van más allá, aunque el informe recuerda que al menos entre octubre de 2019 y julio de 2022 "Aldama entregó directamente a Koldo, o a través de su hermano Joseba, 10.000 euros en metálico con una frecuencia mensual".

Ello obviamente guarda "relación directa con el incremento patrimonial de Koldo coetáneo a los hechos investigados", en el que también participaron su hermano y la que era su mujer, Patricia Úriz, y facilitó "el flujo de dinero en efectivo". Como ya dijeron en el informe que presentaron en octubre del año pasado, la relación económica entre Aldama y Koldo "tendría como objeto mantener el acceso del primero, no solo al propio Koldo, sino también a Ábalos", por lo que este recibiría contraprestaciones, como las vacaciones que disfrutó en la casa Villa Parra o en el chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que se llegó a comprar por la trama de hidrocarburos en la que está imputado Aldama. Un socio de este, Alberto Escolano, pagó el alquiler de una de las parejas de Ábalos, Jésica Rodríguez, a la que se enchufó en dos empresas públicas.

Una de las cosas que más sorprenden del informe es cómo refleja que quien le proporciona a Ábalos y a su entorno el dinero que necesita es su hombre para todo, Koldo García, labor en la que le ayuda la que era su esposa, Patricia Úriz. Ella hasta va al PSOE a recoger sobres y sigue las instrucciones que él le da sobre a quién tiene que hacer algún ingreso y por cuánto. También le indica la compra de pulseras por el cumpleaños de la "puta número 1" en ese momento.

En uno de los mensajes de voz intervenidos en el teléfono y los distintos dispositivos encontrados en el domicilio de Koldo se aprecia cómo en un momento dado ella da menos cantidad de la que le habían indicado que debían hacer llegar a "Tatiana", la hija de Ábalos, y el asesor le reprocha que no cumpla las instrucciones recibidas y pretenda ahorrar con un dinero que no es suyo, sino del "jefe".

El informe reproduce conversaciones entre Koldo y su mujer en las que se aprecia cómo diferencian entre los gastos personales que le pagan a Ábalos. De hecho los denominan "A y B". En uno de los mensajes que se cruzan entre ellos el 21 de enero de 2021 Koldo le pide a Patricia Úriz que ingrese 750 euros en una cuenta bancaria de una mujer relacionada con el exministro y le indica que anote el "pago en la 'caja B'".

Los investigadores señalan que "es posible vincular los gastos anotados en el listado 'B' con desembolsos que no estarían sujetos a una liquidación posterior". Aunque el pago no fuera directamente al exministro, explican, "resulta relevante" cómo se diferencia entre unos y otros y afirman que, "en consecuencia, cabe interpretar que se preveía una devolución futura por parte Ábalos, en ausencia de una reposición institucional", tanto por parte del PSOE o del Ministerio de Transportes, "que no resultaría procedente dada la naturaleza del gasto" al que en ese momento se estaban refiriendo.

El informe también incorpora mensajes en los que Koldo y Patricia "emplean un lenguaje convenido para referirse a billetes de alto valor facial: chistorras, serían los de 500 euros; soles, los de 200, y lechugas, los de 100". Para los agentes, "la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo". A ello suman que "el propio Ábalos también emplea su propio lenguaje convenido con Koldo para solicitarle dinero en efectivo, cuando le reclama folios o cajas de folios", afirma el análisis de la UCO.

La UCO señala que "en gran parte de los años 2018 y 2023, Ábalos tuvo un puesto de responsabilidad en el PSOE -secretario de Organización del PSOE- y en el Gobierno", como "ministro de Fomento y consecutivamente, por cambio en la nomenclatura, ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana", lo que hace que "parte" de los gastos que realiza y que le abona Koldo fueran "reembolsados con ocasión de estos cargos", tanto por el ministerio como por el partido.

Así se desprende de los mensajes utilizados por los agentes para su informe. En uno de ellos, de 18 de diciembre de 2018, se comprueba cómo la secretaria adscrita al área de Organización del PSOE le reintegra a Koldo los justificantes que ha aportado. "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147 euros; gastos José Luis Ábalos 3.743. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431. Total: 4.459 euros tuyos", señala el mensaje.

En la conversación ella le dice que no aparecen facturas de los que pasa a Ábalos, por eso se los atribuye al secretario general; Koldo García responde que él no tiene "gastos tan elevados" y le indica que en la cifra que le asigna también están los del ministro. Según el informe, entre 2017 y 2021 el PSOE entregó a Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros).