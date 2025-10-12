Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP

Los primeros compases del actual curso político, que culminará con una primavera electoral en al menos dos autonomías, discurren de manera opuesta a como terminó el anterior. El PP llegó a las vacaciones en estado de júbilo frente a un PSOE noqueado por los escándalos de corrupción. Con el otoño se han girado las tornas y, pese a su fragilidad parlamentaria, Pedro Sánchez ha sacado partido de varias cuestiones espionosas para Alberto Núñez Feijóo como Israel, la inmigración y el aborto. Lo que no ha cambiado es que el gran beneficiario de la estrategia de la polarización sigue siendo Vox.

En este contexto, la Encuesta Política de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica refleja una ligera recuperación del PSOE tras varios meses de caída, un importante retroceso del PP y un nuevo récord de Vox que deja a populares y socialistas en un empate técnico. La ventaja de Feijóo sobre Sánchez ha pasado de 3,5 a solo 1,2 puntos en los últimos cuatro meses, aunque el bloque de la derecha mantiene una clara hegemonía impulsado por el crecimiento de Santiago Abascal, que ya superaría el 18% de los votos y duplicaría su representación en el Congreso.

De celebrarse ahora elecciones generales, el PP obtendría el 29% de los votos y 117-121 escaños (hoy tiene 137), lo que significa que ha perdido 1,5 puntos desde junio y 3,7 puntos desde los comicios de 2023. Se trata del peor dato de los últimos tres años en los sondeos del GESOP. El PSOE, por su parte, lograría el 27,8% de los sufragios y 112-117 diputados (ahora tiene 121), ocho décimas más que en junio, pero 3,6 puntos menos que en las urnas. En realidad, respecto a la encuesta anterior, Sánchez se mueve en una horquilla de escaños muy similar, pero el hecho de que Feijóo se deje una quincena de diputados hace que ambos queden casi empatados.

El otro factor que acerca el PSOE al PP es, claramente, el auge de la extrema derecha. Vox es la única formación que mejoraría de forma sustancial sus resultados en relación con las elecciones de 2023, alcanzando el 18,4% de los votos y 68-72 escaños (hoy tiene 33). Los ultras han escalado otros 2,4 puntos desde junio y obtendrían seis puntos más que en los últimos comicios. La derecha sumaría, pues, el 47,4% de las papeletas y una mayoría absoluta que podría llegar hasta los 193 diputados, lo que dejaría sin opciones a la izquierda de mantener el Gobierno.

Sumar y Podemos, como el PSOE, también se mueven en valores semejantes a los de junio. La coalición de Yolanda Díaz se situaría en el 8% de los votos y 14-16 escaños, medio punto más que hace cuatro meses. El partido de Ione Belarra se quedaría en el 3,7%.de los sufragios y 3-4 diputados. La suma de ambas formaciones se quedaría a solo medio punto de lo que cosecharon juntas en las urnas, pero por separado podrían perder casi la mitad de los 31 parlamentarios que lograron en 2023. En cuanto a los socios catalanes de Sánchez, destaca la subida de ERC, que pasaría de 7 a 8-10 escaños, y el cuarto retroceso consecutivo de Junts, que bajaría de 7 a 4-5 diputados.

Para entender la erosión del PP y la recuperación del PSOE en los últimos meses hay que observar otros indicadores de la encuesta, como la intención directa de voto (el voto sin 'cocina'). Feijóo se sitúa en su mínimo desde que preside el partido (15,6%), solo dos puntos por delante de Vox (13,4%) y a siete puntos del PSOE (22,8%). Hace un año, los populares tenían una ventaja de 13 puntos sobre los ultras y de punto y medio sobre los socialistas. El trabajo de campo de la encuesta se elaboró, a partir de 1.000 entrevistas, del 3 al 9 de octubre, coincidiendo con debates como las represalias contra Israel por la guerra en Gaza, el plan de inmigración de Feijóo y el enredo del PP con el aborto.

Eso explica que, tras el golpe sufrido por el caso Cerdán y los audios de José Luis Ábalos y Koldo García, Sánchez ha recuperado músculo entre el voto femenino y una de cada cuatro mujeres (26,4%) votaría al PSOE. Por el contrario, Feijóo ha retrocedido tres puntos desde junio entre el electorado femenino (13,3%), los mismos que ha subido Vox en este segmento (10,3%). Entre los hombres, en cambio, los tres partidos están en un pañuelo: el 18,6% votaría al PSOE, el 18% al PP y el 16,8% a Vox.

La tendencia que se repite e, incluso, se acentúa es que Vox es la primera fuerza en las franjas de edad más jóvenes, mientras que la intención de voto a los ultras cae a partir de los 45 años. Dos de cada 10 españoles de 18 a 44 años elegirían la papeleta de Abascal, con Sánchez en segunda posición y Feijóo en tercera, pero ambos a bastante distancia del primero. El PSOE es el preferido a partir de los 45 años, pero el PP le sigue de cerca en la franja de 45 a 59 años.

El PP también ha perdido fuelle en un indicador en el que siempre mostraba bastante más fortaleza que el PSOE: la fidelidad de voto. Feijóo retendría al 62,3% de sus votantes en 2023, pero es el peor registro de los últimos tres años y sigue cediendo a uno de cada 10 electores a Vox. Aunque Abascal también tiene una fuga de voto similar hacia el PP, logra conservar al 80% de quienes le votaron en las últimas elecciones, 11 puntos más que en junio y una marca récord en las encuestas del GESOP. Vox es también el partido por el que se decantarían más indecisos, el 12,7%.

La fidelidad de voto a Sánchez se sitúa en el 58,3%, un porcentaje ligeramente inferior al de hace cuatro meses, pero resiste bien porque absorbe al 15,3% de votantes de Sumar, al 4,7% de los de ERC e, incluso, al 2% de los del PP. Ahora bien, el dato más preocupante para el PSOE es que la fuga de voto hacia Vox ha crecido más de cuatro puntos desde junio y ya es del 7,3%. Un 5% se le va al PP y otro 5%, a Sumar. Hay que subrayar que, sin elecciones a la vista, el votante de izquierdas siempre se muestra más indeciso y con menos incentivos a movilizarse que el de derechas.

Más allá del suspenso general que vuelven a otorgar los españoles a todos los líderes, Sánchez mejora ligeramente y obtiene la mejor valoración del último año (3,9), mientras que Feijóo continúa a la baja (3,3) y solo aprueba entre sus propios votantes (5,5). El electorado socialista puntúa con un 6,1 a Sánchez y el de Vox, con un 7,6 a Abascal. Por primera vez, el GESOP ha preguntado por el republicano Gabriel Rufián, que debuta con bastante éxito: es el mejor valorado en general (4,7) y aprueba en los electorados de Sumar (6,9), ERC (6,8) y PSOE (6,2).

Sánchez continúa siendo el favorito para presidente del Gobierno (22,3%), mientras que Feijóo vuelve a caer (14,4%) y casi se iguala en preferencias con Abascal (13%). Con todo, el pesimismo sobre el futuro del país vuelve a repuntar y alcanza a dos tercios de la ciudadanía (66%). Esta percepción se extiende por todos los segmentos de población, si bien se agudiza entre las mujeres (69,6%) y las personas más jóvenes (77%). Sobre la gestión del Gobierno, las valoraciones negativas (51,8%) continúan superando a las positivas (28,6%), si bien mejora ligeramente respecto a anteriores sondeos.