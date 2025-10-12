TOROS
Morante le dedica a Ayuso uno de los últimos toros de su carrera: "Es usted una valiente"
El torero andaluz ha anunciado de forma inesperada su retirada en el festejo taurino de la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas
Javier Niño González
De manera totalmente inesperada, Morante de la Puebla dijo este domingo adiós al toreo tras cortarle las dos orejas, con una entrega total, a su segundo toro de la Corrida de la Hispanidad, en la que también se retiró, éste sí con anuncio previo, el madrileño Fernando Robleño, que, con un solo trofeo, no pudo acompañar al sevillano por la Puerta Grande en una tarde para la historia.
El diestro ha aprovechado esta última ocasión para brindarle uno de los toros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Va por usted y por todo lo que defiende, es usted una valiente", han sido las palabras con las que Morante de la Puebla ha agradecido el apoyo público de la mandataria madrileña a la tauramaquia y al mundo vinculado del toro.
El gobierno madrileño, en la pasada legislatura, incrementó la financiación a las escuelas taurinas de la comunidad así como fomentar este arte como patrimonio cultural autonómico.
- La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Tiempo en Castellón: Máxima preocupación ante la llegada de lo peor de la dana Alice
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall