El juez Peinado prorroga la investigación a Begoña Gómez hasta mediados de abril de 2026

El juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO por el que prorroga la investigación a Begoña Gómez hasta el 16 de abril de 2026. Amplía las pesquisas porque "la lógica y la empírica demuestran claramente que es más que previsible" que las diligencias pendientes amplíen el plazo inicial, que concluye este jueves.

En su resolución, que tiene fecha del pasado viernes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar "a partir del 16 de octubre de 2025", y se extenderá, al menos, durante los próximos seis meses. La decisión se adopta una vez el tribunal de apelación ha rechazado el recurso que presentó la Fiscalía contra la última prórroga de las investigaciones.

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza --porque todos los delitos mencionados están conexos-- y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo. Esta presunta conducta delictiva que atribuye a la mujer de Pedro Sánchez se sumará a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo por los que la investiga en la pieza principal.