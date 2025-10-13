Oriente Próximo
Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza
Entre los activistas se encuentra Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud
EFE
Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en este país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania.
El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.
Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.
Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el "genocidio" en Gaza, entre los que se encontraban compañeros suyos de la primera flotilla, como la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, que fue compañera de la mallorquina Reyes Rigo.
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall
- El Gobierno acelera las obras de la antigua N-340 en Vinaròs y anuncia nuevas afecciones al tráfico
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja