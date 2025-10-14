Sánchez reconoce haber recibido pagos en efectivo del PSOE en "alguna ocasión" y niega financiación ilegal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apoyado en el propio informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, para negar financiación irregular del PSOE, como sí interpretan desde la oposición. Una línea roja de los socios que habría quedado descartada según el jefe del Ejecutivo porque “no hay ningún indicio que lo apunte, todos los gastos están acreditados, auditados y no hay descuadres”, ha subrayado durante una entrevista esta mañana en la 'Cadena Ser' a respecto de los sobres entregados a exsecretario de Organización, por liquidaciones de gastos.

Una práctica que ha tildado de “legal” y normalizado “como hacen todas empresas”. Es más, Sánchez ha reconocido que en su caso, como secretario general, no era habitual que recibiese estos ingresos en efectivo, pero sí ha manifestado que “seguro en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gastos”. El informe de 285 páginas de extensión sí desvela que el PSOE entregó entre 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros a Ábalos, sumas que se entregaron en algunas ocasiones en sobres.

“El informe de la Guardia Civil atestigua lo que viene defendiendo el PSOE desde el inicio de esta situación”, ha concluido para reiterar que las cuentas del partido están sometidas al tamiz del Tribunal de Cuentas y de auditorías externas. Por ello ha rechazado hablar de una “caja” en el partido porque “la fuente de esos ingresos son las cuentas corrientes que tiene el PSOE”. En definitiva, para Sánchez “lo importante es que sea legal”, más allá de la polémica por los sobres en efectivo, y acorde con la ley de financiación de partidos políticos.

Sánchez ha tratado de darle la vuelta a la tortilla para cuestionar que respecto al PP "no sabemos los gastos de representación de su dirección", deslizando que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, habría cobrado más del partido que el exsecretario general del PSOE a lo largo de cinco años. Los populares, según ha contraatacado, tratarían de instalar el relato de que "su financiación irregular" en el pasado "es común al resto de partidos, y no es así".

Fuentes de Moncloa trasladaban que la propia imagen de los sobres con los pagos que se recogen en el informe serían la muestra de que “no hay nada oscuro detrás”. Se refieren a las cantidades que portan, incluidos céntimos. "Una prueba palmaria", según señalaban.

"Soporte documental"

Sobre el desajuste en un pago de 500 euros, sostienen las mismas fuentes que se trataría de una aportación en metálico de los tickets de gasto aportados y otra parte para los gastos de su equipo. En lo que insisten es que todas las salidas de caja están justificadas con sus respectivos tickets y tienen “soporte documental detrás”.

"Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa. Desde el principio de este procedimiento, el PSOE manifestó que sus cuentas eran absolutamente transparentes y acordes con la legalidad. Y el tiempo y los informes lo están demostrando. Afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a Ábalos o a cualquiera es una calumnia. Los pagos a Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE”, sostuvieron desde Ferraz en un comunicado tras hacerse público el informe.