Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio

El exministro socialista y hoy diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos ha llegado este miércoles a las 9.15 horas al Tribunal Supremo, donde debe afrontar su cuarta declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por presuntamente integrar una trama de adjudicaciones irregulares de contratos y obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes bajo su cargo.

Accedió al alto tribunal a las nueve y cuarto de este miércoles en taxi, como ha hecho en anteriores ocasiones, pero en esta vez sin su abogado Aníbal Álvarez, al que renunció el pasado lunes por "diferencias irreconducibles" en su estrategia de defensa, aunque el instructor anuló dicha decisión por considerarla "fraude de ley". Entró responder a ninguna pregunta de los numerosos periodistas a las puertas del órgano judicial, y con media sonrisa, y veinte minutos después lo hacía su letrado.

Durante el interrogatorio se le pedirán explicaciones sobre la gestión de su patrimonio y gastos personales tras el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por primera vez, se enfrenta a un riesgo real de ingresar en la cárcel de forma preventiva.

La causa ya cuenta desde finales de junio con un preso, que no es otro que el que fuera último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar el instructor que podría manipular pruebas esenciales en el procedimiento. Esta posibilidad, junto al riesgo de fuga o la reiteración delictiva, es lo que tendrá que valorar ahora el juez Puente si, como parece probable, alguna de las acusaciones solicita formalmente la medida cautelar de prisión.