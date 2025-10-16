Sánchez ignora la presión de Trump para aumentar el gasto el defensa y pone en valor invertir en ciberseguridad

Pedro Sánchez ha defendido el plan del Gobierno para aumentar el gasto en defensa hasta el 2,1% del PIB y hacerlo con un enfoque más global, atendiendo a todas las aristas del concepto seguridad y al impulso industrial. Esto es, como un “plan industrial” con vistas a combatir amenazas como la ciberseguridad e invertir en estos campos en lugar de solamente en armamento. Ignorando las presiones del presidente del EEUU, Donald Trump, que ha llegado a amenazar con aranceles a España si no incrementa el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el jefe del Ejecutivo ha defendido una “visión más omnicomprensiva cuando hablamos de seguridad y defensa” y puesto en valor que “uno de cada diez euros” del plan de inversión en defensa del Ejecutivo se destinen a ciberseguridad. En total, 1.157 millones de euros, subrayó esta mañana durante un encuentro en la sede en León del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

En el Gobierno se agarran al acuerdo alcanzado antes de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, para mantenerse firmes en su decisión de no superar el 2,1% de su gasto en defensa. “Vamos a mantener la posición”, apuntan fuentes de Moncloa frente a las presiones de la Administración de Donald Trump para escalar al 5% comprometido por el resto de miembros de la OTAN. Al mismo tiempo sostienen que las relaciones con EEUU son buenas, dentro del marco de la normalidad, y destacan además sobre la amenaza de aranceles que España ya tiene déficit comercial con EEUU, uno de los elementos que pretendería corregir el mandatario norteamericano con sus políticas arancelarias.