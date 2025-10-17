El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

La petición de una parte de las asociaciones de víctimas de la dana para que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acuda al funeral de Estado que se celebrará el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, es compartida por el Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “razonable” esta reclamación al atribuir a su gobierno una “gestión catastrófica e incompetente”. El titular de Presidencia incluso ha ido un paso más allá en declaraciones a los medios este viernes desde el Congreso para conminar a Mazón a plantearse no solamente la asistencia a este acto de Estado, “sino también su propia continuidad” al frente del Govern.

Desde el Ejecutivo ha cargado también contra la decisión del PP de fijar la declaración de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo el 30 de este mes. Un día después del funeral de Estado “para que no hablemos de la gestión incompetente de Mazón en la dana” durante la próxima semana, interpretó Bolaños. Otras fuentes de Moncloa insisten en este mismo argumento y ven en la fecha elegida por los populares un intento de “tapar sus vergüenzas”.