Congreso del Partido de los Socialistas Europeos
Sánchez propone ante los socialistas europeos un salario mínimo común para toda la UE
"Depende de nosotros garantizar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común", defiende el presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, defendió este sábado en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que haya un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE).
Sánchez planteó ese salario mínimo en la clausura de este cónclave de los socialistas europeos, a los que animó a movilizarse para hacer frente a la ultraderecha con políticas que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos.
En ese objetivo enmarcó su petición de que haya un salario mínimo para todos los trabajadores de la Europa comunitaria.
"Depende de nosotros garantizar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a nuestros ciudadanos, incluido un salario mínimo común en toda la Unión Europea", dijo Sánchez dirigiéndose a los centenares de representantes de partidos de la familia socialista europea.
Para Sánchez, es necesario ampliar el pilar social de Europa ya que advirtió de que derechos de los trabajadores y de las clases medias que tardaron décadas en conseguirse, están ahora amenazados.
En consecuencia, abogó por trabajar para que haya empleos dignos, y en ese marco lanzó su propuesta de salario mínimo para todos los trabajadores de los Veintisiete.
Junto a ello abogó por defender la salud y la educación públicas, adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, aire limpio gracias a la transición energética y reducción de las desigualdades.
