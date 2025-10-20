Pedro Sánchez pedirá a la UE que no se cambie la hora: "Hacerlo dos veces al año ya no tiene sentido" 

Esta madrugada del 25 al 26 de octubre es la fecha elegida para decir adiós al horario de verano e instaurar el de invierno en España. El consabido cambio en el reloj por el que a las 03.00 horas serán las 02.00 horas. Un procedimiento que lleva instaurado en este país desde 1940, pero que puede tener las horas contadas, según se desprende de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha cuesitonado la idoneidad de mantener esta medida y ha anunciado que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

Lo ha hecho en su cuenta de X, en la que ha subrayado que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" y ha apelado al escaso impacto que tiene a nivel energético y en la vida de las personas.

"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", ha dicho el dirigente.

Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía.

Reabrir el debate

"¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha concluido el presidente en su mensaje.

Una afirmación que reabre el debate sobre el sentido o no de mantener una decisión que se remonta a 1940, momento desde el que la zona horaria se cambió a la hora de Europa Central (CET), de manera que España no utiliza el huso horario que le corresponde geográficamente.