Sumario caso Leire
El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"
El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset
El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.
"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- ¿De qué se quejan los vecinos de Castelló?
- Las autocaravanas improvisan un nuevo parking en Castelló. La zona afectada
- Alerta en la AP-7 en Castellón: tres heridos en un accidente con tres coches implicados ocasiona largas retenciones