En el Congreso
Junts se posiciona con PP y Vox para exigir al Gobierno una revisión "a la baja" de los impuestos
Varios socios del Ejecutivo se abstienen ante la propuesta de los populares para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo
Miriam Nogueras ha avisado este miércoles al Gobierno de que es "la hora del cambio". Unas palabras con un tinte de amenaza que han tenido sus primeros efectos en el apoyo de Junts a una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que haga una revisión "a la baja" de los impuestos que pagan las familias y los autónomos. En concreto, los posconvergentes han respaldado que se ajuste el IRPF a la inflación para "compensar la pérdida de poder adquisitivo", que el salario mínimo esté exento de tributación durante 2026 y que no se suba las cuotas a los autónomos.
Aprovechando una vez más las materias en las que el bloque de la investidura está más desunido, el PP ha impulsado una moción en el Congreso para reclamar a Sánchez que actúe ante la pérdida de poder adquisitivo. Al margen de esa petición de bajada de impuestos, que también ha recabado la abstención de ERC y del PNV, los populares han logrado el apoyo de Vox y de Junts para instar al Ejecutivo a "eliminar el gasto político superfluo de la administración pública" con el objetivo de enfocarlo en "lo realmente necesario para los ciudadanos: sanidad, educación, vivienda y políticas sociales".
También han sacado adelante con los posconvergentes la petición de "impulsar una reforma administrativa que reduzca los trámites y cargas que dificultan la actividad empresarial, simplifique las obligaciones fiscales, agilice permisos y procedimientos, y garantice un entorno más favorable a la inversión y al crecimiento". En ninguno de estos tres puntos han logrado el apoyo de otro socio.
No obstante, el PNV y el BNG sí que han respaldado el último apartado de la iniciativa del PP que, en este caso, ha rechazo Junts y que plantea desarrollar un Plan Estratégico para "facilitar la eficiencia y la expansión del tejido empresarial mediante la inversión y formación del capital humano" y "contribuir a un aumento progresivo y sostenido de sueldo de los trabajadores españoles que permita cerrar la brecha de renta real per cápita que se ha incrementado en los últimos años".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés natural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías
- Belén Rueda protagonizará el 'true crime' de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón: ya se rueda en Benicàssim
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar