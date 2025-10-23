Rueda de prensa en Bruselas
Feijóo pide a Guardiola y Azcón que busquen la "estabilidad política y económica" de Extremadura y Aragón
El líder de la oposición asegura que la decisión sobre el futuro de las legislaturas autonómicas solo corresponde a los presidentes
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este jueves desde Bruselas, en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (EPP), sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Extremadura y Aragón, donde gobiernan los populares María Guardiola y Jorge Azcón, ante la falta de acuerdo presupuestario en ambos territorios debido a un distanciamiento cada vez mayor con Vox. Recordando su larga experiencia como presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, el líder de la oposición aseguró que únicamente corresponde a Guardiola y Azcón la decisión sobre si "interrumpir" o no la legislatura autonómica, que en principio termina en 2027, y les reclamó a ambos que tomen la decisión buscando la "estabilidad política y económica" de ambas comunidades autónomas.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló