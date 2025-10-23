Junts convoca a la dirección el lunes para decidir si retira su apoyo a Sánchez

Junts celebrará este lunes una reunión de la dirección en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez, según ha podido saber El Periódico. La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión y hacer propuestas sobre como proceder. El encuentro empezará a las 10 de la mañana en el 'coworking' Les 5 Éléments, situado en las afueras de este municipio francés, y posteriormente, sobre las cinco de la tarde, se hará una comparecencia pública para explicar la decisión tomada.

La cita llega después de que la líder del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtiera a Sánchez de que se acerca "la hora del cambio" y de los avisos lanzados desde agosto por el líder de la formación, Carles Puigdemont, de que este otoño pasarían cosas.

Dos años después de la investidura, los posconvergentes consideran que las negociaciones abiertas con el PSOE no han dado los frutos esperados. La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Cataluña -y Sánchez aún no se ha reunido con él-, el catalán no es oficial en la Unión Europea y el Congreso -por el rechazo de Podemos- tumbó la propuesta estrella de los posconvergentes: la delegación de competencias en inmigración.

Además, propuestas hechas por los posconvergentes en el Congreso para desalojar los okupas en 48 horas o para atajar la multirreincidencia siguen en un cajón, lo que inquieta a algunos alcaldes que ven con preocupación la posible subida de Aliança Catalana en las próximas elecciones municipales. Justamente, Puigdemont se reunió el pasado lunes con una representación de ellos, un encuentro que se saldó con un comunicado en el que los posconvergentes advertían de los incumplimientos de los pactos sellados con el PSOE en estas dos materias.

El partido no ha concretado aún de qué forma podría materializarse la ruptura. Por ahora, sus dirigentes evitan cerrar la puerta a ningún escenario, tampoco al de respaldar una eventual moción de censura "instrumental" con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no sea el popular Alberto Núñez Feijóo.