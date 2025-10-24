Polémica
El Ayuntamiento de Madrid avala al plan de Vox y PP de informar a las mujeres sobre el "trauma posaborto"
Almeida defiende informar a las mujeres para que puedan "decidir por sí mismas" si abortar o seguir adelante con el embarazo
Héctor González
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recurrido a una guía elaborada por el Ministerio de Sanidad sobre las posibles consecuencias negativas - tanto psicológicas como físicas- del aborto para defender su postura a favor de informar a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo, de forma que puedan "decidir por sí mismas". Lo ha hecho durante el Pleno extraordinario celebrado este viernes a petición de Más Madrid y PSOE para exigir la anulación de la iniciativa aprobada el pasado 30 de septiembre por PP y Vox para obligar a informar sobre el supuesto 'síndrome postaborto'.
Tras empezar reconociendo que aquel acuerdo “no consiguió la finalidad que pretendíamos”, Almeida ha explicado que el objetivo del Gobierno municipal al apoyar el decreto impulsado por Vox no era otro que “las mujeres pudieran disponer de información en libertad para decidir" si abortar o seguir adelante con su embarazo. "Nos equivocamos, y a mí me duele profundamente", ha admitido el alcalde, antes de asegurar que el Consistorio no aplicará ninguna medida basada en “categorías científicas que no existen”.
Lo que sí harán, ha afirmado Almeida, es ofrecer información “libre y voluntaria” a las mujeres, “de acuerdo a los criterios de las autoridades sanitarias”. Para ello se basarán en la Guía de interrupción voluntaria del embarazo publicada en abril de 2025 por el Ministerio que dirige Mónica García, de la cual ha leído varios pasajes sobre las posibles consecuencias psicológicas o emocionales tras un aborto, como “duelo complicado o depresión postinterrupción”.
Además de este documento, el alcalde ha esgrimido también el informe sobre el decreto del 30 de septiembre elaborado por los servicios jurídicos municipales, el cual concluye que la corporación no puede ofrecer información en el ámbito asistencial —porque no tiene competencias sanitarias—, pero sí en el de “promoción de la salud pública”, siempre “de forma libre y voluntaria”. "Lo único que pretendemos es que las mujeres tengan la capacidad de decidir por sí mismas”, ha insistido Almeida.
