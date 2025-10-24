Cisma en el CGPJ un año después de la renovación: los progresistas acusan a la presidenta Perelló de romper el consenso

Apenas un año y un mes después de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial comenzara a funcionar, tras una demora para su renovación sin precedentes en nuestra democracia por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE, el consenso interno en el órgano de gobierno de los jueces ha saltado por los aires. Desde el bloque progresista que integran nueve de sus vocales se acusa directamente a la presidenta, Isabel Perelló, de imponer de forma "deliberada y abrupta" un cambio de reglas para los nombramientos internos que les excluye y otorga de facto el control al sector conservador.

El primer Pleno de Perelló, celebrado el 25 de septiembre de 2024, fue bien diferente. También se trataba de nombrar a los cargos internos, y se estableció de forma unánime un consenso por el que el grupo que tiene mayoría en una comisión cede la presidencia al sector contrario, y viceversa. En dicha ocasión la presidenta felicitó a todos los vocales por los acuerdos alcanzados "gracias al esfuerzo, la dedicación y la generosidad mostrada por todos ellos".

Apenas un año después la situación ha cambiado por completo. Tras casi dos meses de negociaciones internas para renovar los cargos internos el asunto fue llevado al Pleno de esta semana y la fractura ha sido total. El reparto interno de responsabilidades será el que propusieron los diez vocales designados a propuesta del PP, junto con otro consejero que entró al órgano siendo cuota de Sumar, Carlos Hugo Preciado, y que casi desde el principio ha venido alineando sus posturas con los conservadores. La opción ganadora obtuvo además el voto de la presidenta Perelló.

Archivo - La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, preside el primer pleno del nuevo Poder Judicial / CGPJ

Anuncio de dimisión

Los vocales progresistas advierten de que esta nueva situación "tendrá consecuencias", aunque no concretan cuáles serán. Por el momento, lo que ha trascendido es que el líder natural de este grupo, el vocal José María Fernández Seijo, ha llegado a mostrar ante Perelló su intencion de dimitir de cargo, aunque esta posibilidad es rechazada por sus compañeros y este viernes no se había formalizado

En un duro comunicado emitido este viernes, los nueve vocales progresistas afirman que el equilibrio en el órgano "se ha roto de manera abrupta y deliberada". Acusan directamente a Perelló de imponer un cambio de reglas de forma imprevista que "altera la base de cooperación que había presidido la etapa anterior". Así, en el orden del día del Pleno que se celebró esta semana figuraban las propuestas de ambos bloques y del vocal Carlos Hugo Preciado, que incluían únicamente los nombres de cada grupo, al no haberse alcanzado un acuerdo previo.

Quince minutos para subsanar

Sin embargo, el jueves, según los vocales progresistas, la presidenta exigió "subsanar" la propuesta progresista para incluir a todos los miembros, después de que el bloque conservador presentara una lista cerrada que ya incorporaba también los nombres del otro bloque, sin consulta ni comunicación previa. Se concedieron "apenas quince minutos" para rehacer la propuesta, en un procedimiento "contrario a toda lógica institucional".

Los vocales progresistas del CGPJ acusan a Perelló de imponer un cambio de reglas y excluirles / EP

Finalmente, se aprobó la lista presentada por el vocal Preciado, "idéntica a la del bloque conservador", con los votos de los diez vocales conservadores, el propio Preciado y la presidenta. Para los vocales progresistas, el resultado "otorga al vocal Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio, "quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno".

Sostienen los progresistas que lo ocurrido el jueves no constituye "una simple reorganización interna", sino que también es "la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año", "un golpe" a la representatividad plural y "una grave distorsión" de la colegialidad institucional. "Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición", añaden en su comunicado

Con todo, el acuerdo aprobado implica que en la Comisión Permanente, el órgano clave en el funcionamiento del tribunal, seguirán Preciado y los progresistas Bernardo Fernández, junto a Argelia Queralt --que entra en sustitución de Erice-- y, por la parte conservadora, continuarán Alejandro Abascal, Eduardo Martínez Mediavilla e Isabel Revuelta, a los que se suma ahora José Carlos Orga.