Congreso de ATA
Feijóo propone un plan de autónomos con cuotas cero, flexibilidad en los pagos y menos papeleo
El PP plantea eximir de impuestos a los autonómos jóvenes o nuevos, y a quienes facturen menos
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes, en el congreso de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos (ATA) en Madrid, su plan de autonómos. Diez puntos en los que el líder de la oposición plantea ampliar las bajas de maternidad para el sector, flexibilizar el pago de cuotas a los trabajadores por cuenta propia en dificultades y reducir progresivamente a un pago anual el actual pago trimestral del IVA. Un impuesto del que quedarían exentos los nuevos autónomos, o los que ingresen cantidades similares al salario mínimo o sean menores de 35 años.
El líder de los populares incidió especialmente en la necesidad de reducir el papeleo para este colectivo. Según dijo en la asamblea de ATA, tirando de sarcasmo, un autónomo "es un profesional de lo suyo, no un experto en fiscalidad ni en Derecho tributario". Incidiendo en la misma idea, Feijóo exclamó que "ya está bien de que agricultores, peluqueros o transportistas dediquen más tiempo a la burocracia que al oficio que han aprendido". Y atornillando aún más la idea, aseguró que para los trabajadores por cuenta propia los días no se dividen en laborables o festivos, sino entre "horario de trabajo y horario de papeleo".
Noticia en elaboración.
