Reunión en Perpinyà
Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y las bases votarán el miércoles y el jueves
El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà
Carlota Camps
El expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí. El encuentro en este municipio francés ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado más de tres horas. El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà. La militancia del partido deberá refrendar la decisión en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
