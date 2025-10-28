Feijóo emplaza a Junts a “concretar” su ruptura con el PSOE y sentencia a Sánchez: “Tiene más pasado que futuro”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes en el Fórum Europa que Junts debe “concretar” en que se traducirá su ruptura con el PSOE al tiempo que emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones porque “tiene ya mucho más pasado que futuro”.

A su salida de este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el jefe de la oposición cree que el último órdago de los independentistas catalanes se explica en “la mancha de inestabilidad y de corrupción” que acarrea su apoyo a Sánchez, e insistió en que la única salida que tiene la situación política actual pasa por las urnas.

Feijóo rehusó hablar de una hipotética moción de censura y se limitó a reclamar a Junts a que explique cómo se va a “concretar” su ruptura con el PSOE tras la consulta a sus bases, una votación que está prevista que finalice el jueves.

“Yo creo que cada vez los socios que han apoyado a este Gobierno después de perder las elecciones están más incómodos. La mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que lo apoyan. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves -por la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Senado por el caso Koldo-. Me gustaría que Junts la concretase una posición un poco inconcreta, al menos de momento”, afirmó.

Feijóo, sin embargo, considera que la legislatura está agotada tras este último movimiento. “Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro”, dijo, “y ya es el principal problema político que tienen los españoles y España”.

El líder del PP sentenció que “no se puede seguir” con “un presidente sin Presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria”, y dijo que esta situación es inédita en cualquier “país del mundo”.