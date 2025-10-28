IU y Sumar registran sin Podemos la marca 'Por Andalucía' para presentarse a las elecciones andaluzas

La izquierda andaluza consuma su ruptura. Después de meses de desavenencias y desaires, Izquierda Unida y Sumar han registrado sin Podemos la marca Por Andalucía, con la que se presentarán a las elecciones previstas para el mes de junio. Un paso que llega después de que el partido morado haya rechazado entablar negociaciones con los de Antonio Maíllo, reclamando su salida del Gobierno como condición para cualquier pacto y avanzando que las siglas de Podemos estarán en su papeleta electoral.

En IU daban por hecho desde hace semanas la ruptura de la coalición Por Andalucía, que se alcanzó in extremis en 2022, cuando Podemos apuró los plazos hasta el último minuto para finalmente sellar el acuerdo, que no llegó a tiempo de entrar en el registro electoral. Los dirigentes morados fueron entonces incluidos en las listas electorales como independientes, al no constar formalmente Podemos como miembro de la coalición. El resultado fue que de los cinco diputados de Por Andalucía, tres de ellos eran de Podemos.

Desde principios de año, IU lleva haciendo llamamientos a Podemos para revalidar la coalición 'Por Andalucía' y marcó el plazo de junio para alcanzar un acuerdo. La negativa de los morados de sentarse a negociar llevó a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz a relanzar la candidatura el pasado septiembre en un gran acto al que no acudieron los morados.

Ahora estas fuerzas dan un paso más registrando esta marca como un partido político, según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este medio. La fecha de registro fue el 16 de octubre, y la dirección que figura se corresponde con la sede de IU en Andalucía, en la calle sevillana de Donantes de Sangre.

Entre los promotores que figuran en el registro de partidos del Ministerio del Interior está el coordinador de la Colegiada Andaluza de Izquierda Unida, Francisco Javier Camacho González; el coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez Ramos; el secretario de Organización de Movimiento Sumar Andalucía, Sergio Cedena Crespo, y María Isabel Galavís Jiménez, de la Ejecutiva de Verdes Equo Andalucía.

Estrategia diseñada en Madrid

Este paso llega después de meses en los que Podemos ha impuesto desde Madrid una hoja de ruta para ir en solitario a la cita andaluza. La cúpula priorizó la estrategia estatal para encumbrar a Irene Montero como candidata en las generales y puso sus propias condiciones. Así, reclamó vincular un acuerdo en Andalucía a un pacto de cara a las generales y pidió a IU abandonar el Consejo de Ministros para cualquier tipo de alianza.

El objetivo era forzar a IU a romper con el Gobierno y con Sumar, debilitando así a Yolanda Díaz y forzanzo alianzas de cara a las generales en favor de Irene Montero. El fracaso de estas pretensiones, ante la negativa de IU de romper el Gobierno y de vincular los acuerdos territoriales a un acuerdo global, ha llevado a Podemos a emprender un camino en solitario hacia las urnas.

En las últimas semanas, Podemos ha confirmado que tendrá su propia papeleta en los próximos comicios. Además, el partido ha lanzado desde Madrid las primarias para elegir a su candidato a la Junta de Andalucía, en una carrera donde han apostado por el diputado Juan Antonio Delgado, afín a la estrategia estatal. Esta hoja de ruta ha dejado heridas en la federación andaluza de Podemos, donde hay dirigentes partidarios de alcanzar un acuerdo con IU. El diputado Juan Manuel Jurado anunció que abandonaba los cargos orgánicos en la formación y que no volvería a presentarse a las urnas.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, lanzó este lunes una dura advertencia a los morados, advirtiendo de que ir en solitario era un "suicidio político". "Quien no se ponga de acuerdo va a ser borrado por la historia", señaló en una entrevista en Café D'idées. "Nosotros vamos a apostar por que haya unidad. Hay gente que, si no van a ir juntas, tendrán que explicarlo y si no vienen con nosotros van a suicidarse políticamente", señaló. En este punto, apeló directamente a los dirigentes morados que no comparten la estrategia de ruptura de la dirección estatal: "Hay gente en Podemos que está por la unidad. ¿Esa gente qué va a votar? Ya veremos".